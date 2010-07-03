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17:49

Более 77 тысяч человек воспользовались станциями Волоколамская и Пенягино на МЦД-2

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 77 тысяч человек воспользовались новыми станциями МЦД-2 "Курско-Рижский" Волоколамская и Пенягино со дня их открытия, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Пассажирами станции Волоколамская, открытой 23 ноября, стали уже более 55,9 тысячи человек, а станцией Пенягино с 24 ноября воспользовались более 21,4 тысячи человек.

С Волоколамской можно пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро. Расстояние между ними можно преодолеть за две минуты.

Станция Пенягино находится в пешей доступности жителей Павшинской поймы в Подмосковье. Планируется, что ей будут пользоваться 4 тысячи пассажиров в сутки, а к 2023 году – более 5 тысяч.

Прогнозируемый пассажиропоток станции Волоколамская к 2020 году составит 13 тысяч пассажиров в сутки.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" запустили 21 ноября. Их протяженность составляет 132 километра пути, пассажиры могут воспользоваться 57 станциями.

С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. До конца года на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

До 8 декабря включительно проезд на МЦД будет бесплатным. Пассажиру нужно будет заплатить только за пересадку в метро.

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