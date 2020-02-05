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Город

10:58

Дом с подземной парковкой по программе реновации построят в Люблине

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Дом на 216 квартир с подземной парковкой построят в столичном районе Люблино по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

По данному проекту уже согласовали необходимую документацию. Жилое строение возведут по адресу улица Люблинская, владение 109/1. Дом будет разделен на две секции.

Для нового здания характерно будет наличие остекленной лоджии для каждой квартиры. Кроме того, в самих жилых помещениях будет полностью готовая отделка – а именно обои, ламинат, двери между комнатами, сантехника и осветительные приборы. Техника будет энергосберегающей.

"Квартиры в новых домах по программе реновации имеют улучшенную отделку согласно стандарту, утвержденному постановлением правительства Москвы", – подчеркнул председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Непосредственно рядом с жилым домом благоустроят территорию. Здесь появятся проезды, тротуары, детские площадки и места для отдыха. Кроме того, проект предусматривает высадку деревьев и кустарников, а также установку современного освещения.

Жители новых домов, построенных по программе реновации, отмечают, что комнаты в местных квартирах светлые и теплые. Кроме того, жителям нравятся застекленные с самого начала балконы и удобные лифты. Наконец к плюсам новых многоэтажек также отнесли дизайн.

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