Москва представит в Абу-Даби свои градостроительные проекты

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москва представит основные градостроительные проекты на всемирном урбанистическом форуме (WUF-10), который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По его словам, столица представит и программу реновации, и развитие транспорта, и формирование новой городской среды.
"В эти дни стенд правительства Москвы станет площадкой для международного экспертного диалога, посвященного достижению целей устойчивого развития в современных мегаполисах. Стенд посетят представители международных организаций, городских администраций, федеральных органов власти различных стран и регионов", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.
Он отметил, что самым масштабным на форуме стал интерактивный стенд правительства Москвы. Экспозиция включает в себя зону для проведения деловой программы, лаундж-зону с живыми растениями, стилизованную под парк "Зарядье", мультимедийный комплекс "Карта Москвы", демонстрирующий проекты на карте в масштабе 1:7400, макет "Большого Сити" в масштабе 1:400, а также зону "Мосинжпроект".
В материале говорится, что также там можно сделать фотографию на фоне стадиона "Лужники", парка "Зарядье" и зимней Красной площади. Здесь же можно распечатать снимок или отправить его на электронную почту.
Кроме того, руководитель департамента градостроительной политики рассказал, что также запланирована лотерея, на которой можно выиграть поездку на Moscow Urban Forum.
"Даты проведения лотереи: 8–10 февраля, итоги будут подведены 10 февраля в 16:00", – добавил Левкин.
Ранее сообщалось, что Москва стала лидером многих урбанистических решений и уверенно вошла в список ключевых городов мира. Высокая динамика изменений, произошедших в городе за последние 10 лет, позволяет столице делиться опытом эффективной градостроительной политики, сбалансированного развития, темпов строительства инфраструктуры, внедрения умных технологий, передовых транспортных решений и сервисов для горожан.
Выступая на Московском урбанистическом форуме 2019 года, заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор "ООН-Хабитат" Маймуна Мохд Шариф отметила: "Опыт Москвы может быть полезен для многих городов, с которыми сотрудничает "ООН-Хабитат". Предлагаю Москве делиться своим опытом и технической экспертизой с другими городами".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: