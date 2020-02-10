Москва представит в Абу-Даби свои градостроительные проекты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва представит основные градостроительные проекты на всемирном урбанистическом форуме (WUF-10), который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, столица представит и программу реновации, и развитие транспорта, и формирование новой городской среды.

"В эти дни стенд правительства Москвы станет площадкой для международного экспертного диалога, посвященного достижению целей устойчивого развития в современных мегаполисах. Стенд посетят представители международных организаций, городских администраций, федеральных органов власти различных стран и регионов", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что самым масштабным на форуме стал интерактивный стенд правительства Москвы. Экспозиция включает в себя зону для проведения деловой программы, лаундж-зону с живыми растениями, стилизованную под парк "Зарядье", мультимедийный комплекс "Карта Москвы", демонстрирующий проекты на карте в масштабе 1:7400, макет "Большого Сити" в масштабе 1:400, а также зону "Мосинжпроект".

В материале говорится, что также там можно сделать фотографию на фоне стадиона "Лужники", парка "Зарядье" и зимней Красной площади. Здесь же можно распечатать снимок или отправить его на электронную почту.

Кроме того, руководитель департамента градостроительной политики рассказал, что также запланирована лотерея, на которой можно выиграть поездку на Moscow Urban Forum.

"Даты проведения лотереи: 8–10 февраля, итоги будут подведены 10 февраля в 16:00", – добавил Левкин.

Ранее сообщалось, что Москва стала лидером многих урбанистических решений и уверенно вошла в список ключевых городов мира. Высокая динамика изменений, произошедших в городе за последние 10 лет, позволяет столице делиться опытом эффективной градостроительной политики, сбалансированного развития, темпов строительства инфраструктуры, внедрения умных технологий, передовых транспортных решений и сервисов для горожан.

Выступая на Московском урбанистическом форуме 2019 года, заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор "ООН-Хабитат" Маймуна Мохд Шариф отметила: "Опыт Москвы может быть полезен для многих городов, с которыми сотрудничает "ООН-Хабитат". Предлагаю Москве делиться своим опытом и технической экспертизой с другими городами".

