Стали известны даты проведения X Московского урбанистического форума

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
MUF-2020 состоится 2–5 июля в концертном зале и парке "Зарядье": 2–3 июля пройдет деловая программа, а 2–5 июля – фестиваль MoscowUrban Fest. Тема – "Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации".
Создание новой городской инфраструктуры, отвечающей самым высоким требованиям, является точкой международного диалога и взаимодействия глобальных городов. Обмен экспертизой позволяет сделать города более привлекательными и комфортными для жителей.
Москва стала лидером многих урбанистических решений и уверенно вошла в список ключевых городов мира. Высокая динамика изменений, произошедших в городе за последние 10 лет, позволяет столице делиться опытом эффективной градостроительной политики, сбалансированного развития, темпов строительства инфраструктуры, внедрения умных технологий, передовых транспортных решений и сервисов для горожан.
Выступая на Московском урбанистическом форуме 2019 года, заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор "ООН-Хабитат" Маймуна Мохд Шариф отметила: "Опыт Москвы может быть полезен для многих городов, с которыми сотрудничает "ООН-Хабитат". Предлагаю Москве делиться своим опытом и технической экспертизой с другими городами".
По словам гендиректора Moscow Urban Forum Дениса Бойкова, "Москва является одним из наиболее динамично развивающихся городов мира. Город активно развивается по ряду направлений, включая строительство новой транспортной инфраструктуры, реновацию жилья и редевелопмент промышленных зон, модернизацию социальной и спортивной инфраструктуры, развитие общественных пространств. Реализуемые в столице проекты по-настоящему мирового уровня – они получают международное признание через награды и премии последних лет. Фактически можно говорить о том, что Москва является источником передовых урбанистических практик для мировых мегаполисов".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: