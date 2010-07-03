Стали известны даты проведения X Московского урбанистического форума

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

MUF-2020 состоится 2–5 июля в концертном зале и парке "Зарядье": 2–3 июля пройдет деловая программа, а 2–5 июля – фестиваль MoscowUrban Fest. Тема – "Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации".

Создание новой городской инфраструктуры, отвечающей самым высоким требованиям, является точкой международного диалога и взаимодействия глобальных городов. Обмен экспертизой позволяет сделать города более привлекательными и комфортными для жителей.

Москва стала лидером многих урбанистических решений и уверенно вошла в список ключевых городов мира. Высокая динамика изменений, произошедших в городе за последние 10 лет, позволяет столице делиться опытом эффективной градостроительной политики, сбалансированного развития, темпов строительства инфраструктуры, внедрения умных технологий, передовых транспортных решений и сервисов для горожан.

Выступая на Московском урбанистическом форуме 2019 года, заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор "ООН-Хабитат" Маймуна Мохд Шариф отметила: "Опыт Москвы может быть полезен для многих городов, с которыми сотрудничает "ООН-Хабитат". Предлагаю Москве делиться своим опытом и технической экспертизой с другими городами".



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По словам гендиректора Moscow Urban Forum Дениса Бойкова, "Москва является одним из наиболее динамично развивающихся городов мира. Город активно развивается по ряду направлений, включая строительство новой транспортной инфраструктуры, реновацию жилья и редевелопмент промышленных зон, модернизацию социальной и спортивной инфраструктуры, развитие общественных пространств. Реализуемые в столице проекты по-настоящему мирового уровня – они получают международное признание через награды и премии последних лет. Фактически можно говорить о том, что Москва является источником передовых урбанистических практик для мировых мегаполисов".

MUF-2019 "Качество жизни. Проекты, меняющие города" прошел в "Зарядье" с 4 по 7 июля. Деловую программу MUF-2019 за два дня посетило более 8 500 человек из 69 стран. Всего в форуме приняли участие 111 иностранных спикеров и 30 иностранных делегаций из 39 стран, в том числе исполнительный директор "ООН-Хабитат", мэры Куала-Лумпура, Анкары и метрополии Большого Парижа. Впервые в рамках форума был организован международный конгресс Urban Health, участники которого обсуждали вопросы городского здоровья.