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Город

07:44

Более 780 участников реновации оформило квартиру в собственность

город строительство реновация

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Более 780 человек в рамках программы реновации оформило в собственность квартиры взамен ранее занимаемых по договору социального найма, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жилье, предоставляемое по договору социального найма, передается городом в пользование на неограниченный срок. Хозяин обязуется своевременно вносить квартирную плату и коммунальные услуги.

Ранее при расселении по другим программам граждане, проживающие по договорам социального найма, при переезде в новое жилье заключали аналогичные договоры, таким образом новая квартира не становилась их собственностью.

Для передачи в собственность равнозначного жилого помещения нанимателям квартир и их членам семьи необходимо написать заявление в департамент городского имущества.

До 2017 года жилое помещение можно было оформить в собственность только при его приватизации. С 2017 жильцы домов, вошедших в программу реновации, взамен квартиры, занимаемой по договору соцнайма, получают в собственность равнозначное жилое помещение.

Как сообщалось ранее, столице завершили расселение 31 дома по программе реновации. 17 из них уже снесены по технологии умного сноса. Еще 14 домов полностью расселены.

Для проживания горожанам предложили новые квартиры в домах в границах квартала, часть из которых в шаговой доступности.

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