В Москве с начала 2020 года построили 17 соцобъектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

17 социальных объектов различного назначения построили в Москве с начала 2020 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в этот перечень входят семь детских садов, одна школа, одно спортивное сооружение, а также четыре объекта здравоохранения и четыре здания для учреждений культуры. 14 из 17 построенных соцобъектов были возведены за счет инвесторов.

Ранее Сергей Собянин открыл инфекционную больницу для лечения пациентов с коронавирусом в поселении Вороновском в ТиНАО. Комплекс был построен за один месяц.