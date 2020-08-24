13:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин открыл новый детский сад на севере Москвы. Здание расположено на Ангарской улице в районе Западное Дегунино. Оно войдет в состав школы № 2098.
"Мы строим десятки новых учебных заведений, в том числе и детских садов. Здесь в Западном Дегунине, на улице Ангарской, построен детский сад. Он отвечает всем требованиям комфорта и безопасности", – сказал Собянин.
Трехэтажное здание строилось за счет бюджета города по индивидуальному проекту. Детский сад рассчитан на 150 дошкольников – шесть групп полного дня.
На территории сада оборудованы веранды, горки и спортивная площадка. В здании создана безбарьерная среда, позволяющая посещать его детям с нарушениями функционирования опорно-двигательного аппарата.
Мэр города добавил, что 1 сентября в детские сады пойдут около 450 тысяч детей. Детей примут в том числе 18 новых детских садов и школ, в них будут обучаться 2 565 дошколят и 5 025 школьников.
"Всего в Москве около 450 тысяч маленьких москвичей придут в дошкольные образовательные учреждения. Поэтому, конечно, нужно было готовиться: нужно было подготовить действующие детские сады, отремонтировать их, оснастить оборудованием, потому что в этом году будет ситуация непростая: нужно беречься от простуды и от коронавируса. Это все не так просто, но тем не менее система готова", – отметил Собянин.
Всего с начала года введено в эксплуатацию 13 объектов образования. До конца года в городе построят еще девять детских садов и 19 школьных зданий.
Ранее сообщалось, что в поселении Московском в ТиНАО построят дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 350 мест с бассейном. В ДОУ планируется организовать обучение в 14 группах: по три группы для детей младшего и среднего возрастов, а также по четыре группы для детей старшего и подготовительного возрастов.
Групповые ячейки организуют отдельными блоками. В составе специализированных помещений ДОУ предполагаются залы для занятий физкультурой и музыкой, а также помещение универсальной кружковой деятельности. В детском саду появится также бассейн 6 на 3 метра. Прилегающую территорию озеленят, разместят игровые и спортивные площадки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: