Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл новый детский сад на севере Москвы. Здание расположено на Ангарской улице в районе Западное Дегунино. Оно войдет в состав школы № 2098.

"Мы строим десятки новых учебных заведений, в том числе и детских садов. Здесь в Западном Дегунине, на улице Ангарской, построен детский сад. Он отвечает всем требованиям комфорта и безопасности", – сказал Собянин.

Трехэтажное здание строилось за счет бюджета города по индивидуальному проекту. Детский сад рассчитан на 150 дошкольников – шесть групп полного дня.

На территории сада оборудованы веранды, горки и спортивная площадка. В здании создана безбарьерная среда, позволяющая посещать его детям с нарушениями функционирования опорно-двигательного аппарата.

Мэр города добавил, что 1 сентября в детские сады пойдут около 450 тысяч детей. Детей примут в том числе 18 новых детских садов и школ, в них будут обучаться 2 565 дошколят и 5 025 школьников.

"Всего в Москве около 450 тысяч маленьких москвичей придут в дошкольные образовательные учреждения. Поэтому, конечно, нужно было готовиться: нужно было подготовить действующие детские сады, отремонтировать их, оснастить оборудованием, потому что в этом году будет ситуация непростая: нужно беречься от простуды и от коронавируса. Это все не так просто, но тем не менее система готова", – отметил Собянин.

Всего с начала года введено в эксплуатацию 13 объектов образования. До конца года в городе построят еще девять детских садов и 19 школьных зданий.

Ранее сообщалось, что в поселении Московском в ТиНАО построят дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 350 мест с бассейном. В ДОУ планируется организовать обучение в 14 группах: по три группы для детей младшего и среднего возрастов, а также по четыре группы для детей старшего и подготовительного возрастов.

Групповые ячейки организуют отдельными блоками. В составе специализированных помещений ДОУ предполагаются залы для занятий физкультурой и музыкой, а также помещение универсальной кружковой деятельности. В детском саду появится также бассейн 6 на 3 метра. Прилегающую территорию озеленят, разместят игровые и спортивные площадки.

