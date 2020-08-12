Детский сад на 350 мест с бассейном построят в Московском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В поселении Московском в ТиНАО построят дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 350 мест с бассейном, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта "ДОУ на 350 мест, Московский, микрорайон Град Московский" по адресу: поселение Московский, Новомосковский административный округ Москвы", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в ДОУ планируется организовать обучение в 14 группах: по три группы для детей младшего и среднего возрастов, а также по четыре группы для детей старшего и подготовительного возрастов.

Групповые ячейки организуют отдельными блоками. В составе специализированных помещений ДОУ предполагаются залы для занятий физкультурой и музыкой, а также помещение универсальной кружковой.

В пресс-службе отметили, что также запроектированы административные и санитарно-бытовые помещения для персонала, помещение охраны, кабинеты логопеда и психолога, а также медицинский и процедурный кабинеты. Кроме того, в детском саду появится бассейн 6 на 3 метра. Прилегающую территорию озеленят, разместят игровые и спортивные площадки.



Ранее стало известно, что детское образовательное учреждение на 275 мест построят в поселении Рязановском. Здание возведут недалеко от деревни Алхимово. Общая площадь здания составит более 3,5 тысячи квадратных метров.