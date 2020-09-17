Фасады детского сада в ТиНАО украсят разноцветными вставками в стиле оригами

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В поселении Десеновском планируют построить детский сад на 350 мест. Фасады здания украсят разноцветными вставками в стиле оригами, заявили представители Москомархитектуры.

"Авторы решили облицевать фасад белыми навесными панелями, из которых будут выступать разноцветные вставки, похожие на сложенные листы бумаги. Такое решение позволяет детскому саду вписаться в окружающую застройку, но в то же время сохранять индивидуальность и адресность", – приводятся в сообщении слова первого зампредседателя Москомархитектуры, главного архитектора города Сергея Кузнецова.

При этом общая площадь дошкольного учреждения будет составлять 5,2 тысячи квадратных метров. Детсад будет трехэтажным. На первом этаже сделают групповые ячейки, на втором и третьем – зоны для их занятий и игр.

Кроме того, в садике сделают спортивный и музыкальный залы. Около здания сада в Новомосковском административном округе предусмотрят зону игровых площадок для каждой из групп, а также общую физкультурную площадку. Прилегающую территорию к социальному объекту благоустроят, высадив деревья и кустарники.

Ранее Сергей Собянин рассказал, какие соцобъекты строятся в ТиНАО. Глава города уточнил, что на ближайшие годы уже согласовано строительство десятков социальных объектов.