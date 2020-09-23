Количество мест в детсадах и школах ТиНАО выросло вдвое с 2012 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 2012 года количество мест в детсадах в ТиНАО выросло в 2,3 раза, в школах – в 2 раза, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

"Мы сейчас активно занимаемся этим направлением, и нам нужно где-то два года, чтобы максимально выровнять и создать максимально комфортные условия для социальной инфраструктуры", – цитирует Жидкина Агентство "Москва".

По словам главы департамента, за восемь лет построено 50 детских садов, восемь из них – на средства Адресной инвестиционной программы Москвы.

Также возведено 19 школ (две – на средства Адресной инвестиционной программы Москвы) и 14 объектов здравоохранения (пять – на средства Адресной инвестиционной программы Москвы).

Ранее Сергей Собянин заявил, что приоритет при развитии новых районов, в том числе в ТиНАО, отдан социальным объектам. Мэр отметил, что с появлением Троицкого и Новомосковского административных округов инвесторы построили свыше 60 детских садов, школ, а также медучреждений.

Собянин уточнил, что на ближайшие годы уже согласовано строительство десятков соцобъектов.