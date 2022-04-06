Ефимов: в столице передали инвестору первый участок под производство по ставке 1 руб в год

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В столице подписан первый договор о предоставлении участка в аренду на пять лет по ставке 1 рубль в год, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что на участке в районе Нагатино-Садовники возведут инженерный корпус площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Корпус станет частью научно-производственного предприятия, разрабатывающего электронные компоненты, в том числе для автомобильной отрасли, проектирования и производства высокотехнологичных систем.
"Получить участок по льготной ставке можно при строительстве производственных и промышленных объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Первый договор уже подписан, инвестор возведет инженерный корпус, там будут созданы порядка 460 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Он подчеркнул, что ставка фиксируется на все время строительства объекта. Также в настоящее время в работе находятся аналогичные договоры еще по пяти проектам.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что только в прошлом году было одобрено 16 таких проектов.
"В результате этого в столице появятся новые мясоперерабатывающие предприятия, завод музыкальных инструментов, производство мебели, технопарки и другие важные объекты", – отметил он.
Ранее сообщалось, что власти Москвы направили в данный фонд 10 миллиардов рублей. Эта сумма предназначена для обеспечения субсидирования процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств предприятий промышленности, торговли и сельского хозяйства.
По словам Ефимова, на льготные кредиты могут претендовать в том числе производители электронной аппаратуры и двигателей, предприятия обрабатывающей промышленности. Подать заявки могут компании с численностью сотрудников от 100 человек, а в случае с высокотехнологичными производствами – от 50 человек.
В обычных случаях – при выплатах зарплат, пополнении оборотных средств – размер субсидируемого кредита не может превышать 500 тысяч рублей. Если же речь идет об инвестиционных проектах, покупке нового оборудования, то не больше 1 миллиарда рублей.
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