Собственники городской земли в Москве получили отсрочку платежей на 1,23 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Собственникам земельных участков в Москве разрешили перенести платежи по рассрочке за второй квартал 2022 года на шесть месяцев, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что освободившиеся средства можно направить на реализацию градостроительных проектов.

"За данной мерой уже обратились девять инвесторов. Они отсрочили платежи на общую сумму 1,23 миллиарда рублей за смену видов разрешенного использования (ВРИ) 17 земельных участков", – уточнил Ефимов.

Внесение платы за изменение вида разрешенного использования земли регулируется соответствующим федеральным законом. Поступающие средства компенсируют затраты столицы на обеспечение застраиваемых районов объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что с начала 2022 года смена ВРИ была произведена для 116 земельных участков. Как следствие, в бюджет города поступили почти 3,2 миллиарда рублей.

В начале апреля сообщалось, что с начала 2022 года в Москве выделили свыше 170 гектаров земельных участков под строительство метро, дорог и социальных объектов. Владимир Ефимов отметил, что земля в том числе используется для строительства по программе реновации.