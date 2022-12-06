Медведев заявил, что сам пишет посты в своем телеграм-канале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с активистами "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты "Боевого братства" сообщил, что самостоятельно пишет посты в свой телеграм-канал.

"Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет", – цитирует Медведева ТАСС.

При этом зампред СБ РФ не стал исключать наличие помощников в его штате.

Секретом успешности своего телеграм-канала Медведев назвал честность. По его словам, правдивые и понятные посты вызывают у людей больший интерес.

Одним из последних постов Медведева в телеграм-канале стала публикация, в которой он прокомментировал введение ценового потолка на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

По словам зампреда СБ, подобные решения всегда оборачиваются их дефицитом и ростом цен на них, что произойдет в этот раз.

До этого на своей странице "ВКонтакте" Медведев назвал ЕС 51-м штатом Америки, заявив, что у стран отсутствует самостоятельность. По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отредактировала пост о ВСУ по указу американских властей.



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