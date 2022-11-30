Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США, указывая на отсутствие самостоятельности государств ЕС. Таким мнением он поделился на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Медведев указал на публикацию в Twitter главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о стотысячных потерях ВСУ, которая после, по словам зампреда СБ, была отредактирована. Он считает, что пост изменили по указу из Вашингтона.

"Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно. Нет никакого ЕС, есть штат номер 51", – написал Медведев.

До этого зампред Совбеза уже высказывался в сторону неравных отношений между Евросоюзом и США. По его словам, из-за действий Штатов союз Вашингтона с Брюсселем мог бы завершиться скандалом.

Медведев отметил, что США все активнее создают на своей территории условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих компаний Европы.

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