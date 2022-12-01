Медведев призвал Германию вспомнить о своих преступлениях и не говорить о геноциде

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявления парламента ФРГ о голодоморе и геноциде. По его мнению, Германия должна ответить за собственные преступления.

"Немцы уже нас гуманизму учат, пусть свою историю вспомнят, что они делали на территории нашей страны! А то рассказывают нам про голодомор. <...> Стыдно просто это все слушать из уст весьма высоких должностных лиц, каяться им надо за это еще три поколения вперед", – отметил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что резолюция Бундестага о признании массового голода на территории Украинской ССР в 1932–1933 годах геноцидом украинского народа является очередной попыткой оправдать демонизацию России.

Отмечалось, что Запад таким образом пытается стравить этнических украинцев с русскими и другими народами России и бывшего СССР.

В свою очередь, глава министерства Сергей Лавров назвал поведение западных стран по отношению к России откровенным расизмом. Он также призвал США и Евросоюз к соблюдению международных конвенций при поддержке властей Украины.

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