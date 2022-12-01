В МИД назвали резолюцию Бундестага о "геноциде" украинцев попыткой демонизации РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Резолюция Бундестага о признании массового голода на территории Украинской ССР в 1932–1933 годах геноцидом украинского народа является очередной попыткой оправдать демонизацию России, заявили в МИД РФ.

"Налицо очередная попытка оправдать и подстегнуть насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Запад таким образом пытается стравить этнических украинцев с русскими и другими народами России и бывшего СССР.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что причинами отъявленной русофобии польских политических деятелей является чернота их душ и финансирование со стороны западных стран.

Официальный представитель МИД РФ отмечала, что Варшава никогда не пыталась скрыть свою ненависть к России. При этом она указала, что подобное отношение Польши начало проявляться в конкретных враждебных действиях задолго до начала СВО.



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