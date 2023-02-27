Рогов заявил, что наступление ВСУ на южном направлении может привести к решающей битве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Наступательные действия украинских вооруженных сил на южном направлении могут стать причиной начала решающего сражения СВО. Таким мнением поделился член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, потери украинской стороны на этом направлении станут для Владимира Зеленского невосполнимыми. Это позволит "переломать хребет" политике Украины, считает Рогов. Решение о наступлении на юге может стать фатальным для Киева, утверждает он.

Рогов также отметил, что атаку на этом направлении продавливают западные государства.

"Эти планы хорошо известны нашей стороне, и наши военные готовы защитить границы России от готовящейся агрессии", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ДНР появился добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из украинских военнопленных. По словам одиного из командиров подразделения Андрея Тищенко, команду создали в связи с тем, что властям Украины народ стал не нужен, они их просто бросили.

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