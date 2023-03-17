Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20–22 марта

Фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 20–22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом информирует сайт Кремля.

"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", – говорится в сообщении.

В Кремле рассказали, что во время встречи предполагается обмен мнениями по вопросу углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене.

Кроме того, между странами состоится подписание ряда важных двусторонних документов.

Ранее китаевед, писатель Юрий Тавровский рассказал, что можно ожидать от визита Цзиньпина в Москву. Он назвал это событие очень важным, от которого можно получить серьезные решения. Встреча станет сороковой по счету для лидеров двух стран. Крайний раз Путин и Цзиньпин встречались 4 февраля 2022 года.

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