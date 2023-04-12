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Украинский лидер Владимир Зеленский угрожает безопасности всего мира. Таким мнением поделился бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Людям следует понимать, что мы давным-давно должны были прекратить поддерживать Зеленского, поскольку он не только способствует уничтожению Украины, но еще и делает все возможное, чтобы приблизить конец света", – заявил он.

Риттер считает, что призыв президента Украины поднять государственный флаг над Крымом якобы для порядка в международных отношениях показывает, что он выжил из ума. По мнению военного, здоровый человек не будет заявлять, что вся планета крутится вокруг украинской стороны.

Бывший разведчик также отметил, что ВСУ пребывают в критическом состоянии. У солдат украинской стороны, считает Риттер, боеприпасы находятся на исходе.

Ранее военный заявлял, что наемникам из западных государств, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, следует покинуть страну. При другом исходе они погибнут, подчеркнул Риттер.

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