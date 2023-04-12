12 апреля, 21:09Политика
Экс-разведчик США предупредил об опасности Зеленского для всего мира
Фото: AP Photo/Michal Dyjuk
Украинский лидер Владимир Зеленский угрожает безопасности всего мира. Таким мнением поделился бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Людям следует понимать, что мы давным-давно должны были прекратить поддерживать Зеленского, поскольку он не только способствует уничтожению Украины, но еще и делает все возможное, чтобы приблизить конец света", – заявил он.
Риттер считает, что призыв президента Украины поднять государственный флаг над Крымом якобы для порядка в международных отношениях показывает, что он выжил из ума. По мнению военного, здоровый человек не будет заявлять, что вся планета крутится вокруг украинской стороны.
Бывший разведчик также отметил, что ВСУ пребывают в критическом состоянии. У солдат украинской стороны, считает Риттер, боеприпасы находятся на исходе.
Ранее военный заявлял, что наемникам из западных государств, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, следует покинуть страну. При другом исходе они погибнут, подчеркнул Риттер.
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