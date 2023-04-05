Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

ВС РФ ликвидировали около 400 солдат ВСУ в зоне СВО за сутки

ВС РФ ликвидировали около 400 солдат ВСУ в зоне СВО за сутки

Финляндия стала членом НАТО

Новости часа: ситуация вокруг Трампа не является приоритетной для администрации США

Новости часа: Белый дом готовится к протестам на фоне ареста Трампа

Финляндия стала членом НАТО

Экс-президента США Дональда Трампа арестовали в Нью-Йорке

Финляндия стала членом НАТО

Российская ПВО сбила 3 снаряда HIMARS и 3 украинских беспилотника в зоне СВО

Новости часа: Путин призвал исключить коррупцию при поддержке технологичных проектов

Путин заявил, что антироссийские санкции останутся надолго

Четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ уничтожили за сутки российские подразделения в Харьковской области и в ДНР. Общие потери украинской армии на всех направлениях – около 400 военнослужащих.

Кроме того, уничтожена бронетехника и артиллерия, в том числе гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Российская ПВО перехватила три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и сбила три украинских беспилотника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикабезопасностьвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика