ВС РФ ликвидировали около 400 солдат ВСУ в зоне СВО за сутки

Четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ уничтожили за сутки российские подразделения в Харьковской области и в ДНР. Общие потери украинской армии на всех направлениях – около 400 военнослужащих.

Кроме того, уничтожена бронетехника и артиллерия, в том числе гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Российская ПВО перехватила три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и сбила три украинских беспилотника.

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