Светящийся зеленым метеорит пролетел над Стамбулом

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Жители Стамбула и еще нескольких населенных пунктов Турции заметили в небе падающий метеорит. Об этом сообщило Космическое агентство страны на своей странице в соцсети X.

Метеорит пролетел над Турцией в ночь на субботу, 6 июля. Местные жители опубликовали в своих соцсетях фото и видео с небесным телом, от которого исходил зеленый свет.

Как отметили специалисты Космического агентства, цвет метеоритов при входе в атмосферу зависит от нескольких факторов: химический состав, скорость и газы, присутствующие в атмосфере Земли.

В частности, зеленый свет мог давать метеориту находящийся в его составе магний, который сгорает в атмосфере Земли. Яркость света при этом свидетельствует о быстрой скорости метеорита.

В начале мая над несколькими областями Украины была замечена яркая вспышка "без взрывов". Ее наблюдали жители Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областей страны.

Позже в СМИ появилась версия, что необычное свечение над Украиной, предположительно, появилось в результате отсоединения ступеней ракеты Falcon 9.