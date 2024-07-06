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Светящийся зеленым метеорит пролетел над Стамбулом
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Жители Стамбула и еще нескольких населенных пунктов Турции заметили в небе падающий метеорит. Об этом сообщило Космическое агентство страны на своей странице в соцсети X.
Метеорит пролетел над Турцией в ночь на субботу, 6 июля. Местные жители опубликовали в своих соцсетях фото и видео с небесным телом, от которого исходил зеленый свет.
Как отметили специалисты Космического агентства, цвет метеоритов при входе в атмосферу зависит от нескольких факторов: химический состав, скорость и газы, присутствующие в атмосфере Земли.
В частности, зеленый свет мог давать метеориту находящийся в его составе магний, который сгорает в атмосфере Земли. Яркость света при этом свидетельствует о быстрой скорости метеорита.
В начале мая над несколькими областями Украины была замечена яркая вспышка "без взрывов". Ее наблюдали жители Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областей страны.
Позже в СМИ появилась версия, что необычное свечение над Украиной, предположительно, появилось в результате отсоединения ступеней ракеты Falcon 9.
В Сеть попало видео падения метеорита в Аргентине