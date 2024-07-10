Новая французская ракета Ariane 6 стартовала на орбиту

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Легкая французская ракета Ariane 62 успешно стартовала в первый тестовый полет. Об этом со ссылкой на компанию-разработчика ракеты Arianespace сообщает ТАСС.

Ракета была запущена с космодрома Куру во французской Гвиане, в рамках испытаний она вывела на орбиту 9 исследовательских кубсатов (мини-спутников) и 2 возвращаемые капсулы.

В рамках полета также испытывается система многоразовой активации двигателей верхней ступени, которая позволит запускать двигатель до четырех раз, что расширяет возможности по выводу аппаратов на разные орбиты и дает возможность возвращать ступень на Землю сразу по завершении миссии.

Ранее космонавт госкорпорации "Роскосмос" Алексей Овчинин рассказал, что 11 сентября должен состояться запуск пилотируемого корабля "Союз МС-26". По его данным, продолжительность миссии может составить 202 суток. Экипаж вернется на Землю 1 апреля следующего года.