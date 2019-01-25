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25 января, 17:12

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Местные жители рассказали о ситуации в Венесуэле

"С каждым днем все хуже": жители Венесуэлы – о ситуации на улицах страны
за рубежом общество эксклюзив

Венесуэла на грани государственного переворота после того, как глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом, а его полномочия признали США, Канада и ряд других государств. О том, какая сейчас обстановка в стране, порталу Москва 24 рассказали жители городов Венесуэлы.

Фото: ТАСС/Rayner Pena/DPA

"Ситуация плохая и с каждым днем все хуже"

Музыкант Кевин Медина из Каракаса рассказал порталу Москва 24, что живет как-раз в том районе, в котором проходили основные столкновения. По его словам, накал страстей уже несколько стих.

"24 января не было никаких столкновений, но есть демонстранты в Каракасе, в районе Петаре, есть группы, которые организуют борьбу с полицией", – рассказывает он.

Гид-переводчик Анна Осипова, проживающая также в Каракасе, пояснила, что в разгар митингов постояльцев не выпускали из городских отелей. "И не впускали никого тоже, но это ради безопасности иностранцев", – добавила она.

Жительница столицы Ориана Даниэла рассказала, что во время митингов находилась дома, но следила за происходящим на улицах из окна. "Ситуация плохая, и с каждым днем все хуже", – подчеркнула она.

Фото: ТАСС/Zuma

С чего все началось

Николас Мадуро принес присягу в качестве президента Венесуэлы на 2019−2025 годы 10 января. После этого – 23 января – во время многотысячной демонстрации против Мадуро в Каракасе спикер парламента Венесуэлы, оппозиционный политик Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. Статус Гуайдо в качестве временного главы государства признали США, Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Действующего президента поддерживает Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.

При этом российский МИД раскритиковал попытки США сформировать альтернативное правительство Венесуэлы и провоцировать дальнейший раскол в обществе. Глава министерства Сергей Лавров такжепризвал все страны воздержаться от мысли о вооруженном вмешательстве в ситуацию. В свою очередь, Владимир Путин провел телефонный разговор с Николасом Мадуро. Российский лидер выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса.

По всей стране прошли массовые акции сторонников и противников президента Николаса Мадуро. Полицейские были вынуждены применять слезоточивый газ и, по некоторым сообщениям, пускать в ход оружие.

По информации Российского союза туриндустрии, в Венесуэле на данный момент нет организованных групп туристов. В связи с напряженной ситуацией в Венесуэле Совет безопасности ООН 26 января соберется на внеочередное заседание. На нем будут выслушаны все мнения, в том числе позиция госсекретаря США Майка Помпео.

Анатолий Федотов, Илья Русаков

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