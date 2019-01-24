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24 января, 19:53

Путин провел телефонный разговор с Николасом Мадуро

власть политика

24 января, 19:53

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса.

По словам Путина, вмешательство в дела государства грубо попирает основополагающие нормы международного права. Мадуро, в свою очередь, дал свои оценки опасного развития событий в Венесуэле и поблагодарил российского коллегу за принципиальную позицию РФ.

Стороны подтвердили свой настрой на продолжение российско-венесуэльского сотрудничества в различных сферах.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия призывает все страны воздержаться от мысли о вооруженном вмешательстве в Венесуэлу.

Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Москва предостерегает США от военного вмешательства в дела Венесуэлы. Он назвал такое вмешательство катастрофическим сценарием.

23 января спикер парламента Венесуэлы, оппозиционный политик Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. После этого в столице Венесуэлы начались ожесточенные столкновения между демонстрантами и силовиками.

Статус Гуайдо в качестве временного главы государства признали США, Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Россия и Куба к ним не присоединились. Дональд Трамп заявил о признании Гуаидо, а также отметил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро США не считают законным главой государства. Он призвал не допускать силовых действий против оппозиции.

Мадуро принес присягу в качестве президента Венесуэлы на 2019−2025 годы 10 января. Он объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

власть политика

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