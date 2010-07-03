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Москва 24

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Происшествия

17:55

Полицейские задержали подозреваемого в краже каршерингового автомобиля BMW

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подозреваемого в угоне BMW и последующей краже деталей с автомобиля задержали на западе столицы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Информация об угоне машины, припаркованной на улице Крылатская, поступила от представителя одной из каршеринговых компаний. Материальный ущерб составил не менее миллиона рублей.

Мужчина также похитил фары и внутренние детали на сумму более 230 тысяч рублей, а затем продал. Возбуждены уголовные дела по статьям "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" и "Кража". Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде.

В начале года в машинах каршеринга планировали поставить скрытые камеры. В январе уточнялось, что за последнее время из каршеринговых машин украли больше 20 тысяч литров омывающей жидкости, больше двух тысяч щеток для очистки снега. Пропадали магнитолы, коврики, рули и сиденья.

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