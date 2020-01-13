Из собачьей будки в Стерлитамаке украли более миллиона рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предприниматель из Стерлитамака стал жертвой кражи. Неустановленные злоумышленники похитили у него более миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Необычность произошедшего инцидента связана с тем, что деньги пострадавший хранил в собачьей будке. Мужчина заявил, что лишился денег в период новогодних праздников, при этом другие подробности кражи не уточняются.

Башкирская полиция подключилась к расследованию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.

Ранее стало известно, что из квартиры на северо-западе Москвы украли валюту и украшения на 7 миллионов рублей. Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, неустановленный злоумышленник подобрал ключи к двери и проник в помещение. Помимо денег и драгоценностей, вор также похитил документы и ключи от дорогого автомобиля.

