Пассажиру вернули потерянный миллион рублей в аэропорту Нижнего Новгорода

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В нижегородском аэропорту Стригино вернули пассажиру потерянный им миллион рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в воздушной гавани.

"Агент службы организации перевозок в среду около 10:30 обнаружила оставленную пассажиром сумку, в которой находились личные вещи и деньги в размере одного миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Хозяина сумки удалось оперативно найти. Все личные вещи и средства были переданы ему до вылета.

Ранее стало известно о том, что забывали пассажиры поездов дальнего следования в 2019 году. В числе самых необычных находок оказались весло, утюг и фотообои.