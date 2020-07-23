Оформление кредитов через мобильные приложения могут запретить

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Оформление кредитов через мобильные приложения банков может быть прекращено. Соответствующую инициативу в виде письма глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов направил на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщает RT.

"Прошу вас рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские мобильные приложения", – сказано в тексте обращения.

По мнению Курдесова, такие меры необходимы для предотвращения случаев мошенничества. Злоумышленники, получая доступ к телефонам граждан, после без труда оформляют на них кредиты через мобильные приложения и обналичивают их. Доступ к данным мошенники всегда получают по-разному, но схема обмана у них отработана.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов. Инициативой предусматриваются штрафы для должностных лиц – от 20 до 200 тысяч рублей и от 50 до 500 тысяч рублей – для юридических. Такая же ответственность распространится на банки.