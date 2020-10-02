Мессенджер WhatsApp оснастили ожидаемой функцией

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Мессенджер для мобильных устройств WhatsApp получит обновление, которое позволит пользователям полностью отключать уведомления из выбранных чатов. Об этом сообщает портал Gizmochina.

На данный момент тестируется Android-версия приложения.

Ранее в WhatsApp было разрешено отключать уведомления в чатах либо на 8 часов, либо на неделю или год. Предстоящий апдейт поможет избавиться от них насовсем.

Новой функцией разработчики приложения не ограничатся. В предстоящем обновлении переработано меню "Интерфейс хранилища". Кроме того, больше возможностей для редактирования текста и графики перед отправкой предложат в пункте "Рекомендации по использованию мультимедиа".

Ранее сообщалось, что в приложении WhatsApp появится еще одна новая функция. Пользователи смогут одновременно подключить несколько устройств к одной учетной записи.

