Новая функция появится в приложении WhatsApp

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В приложении WhatsApp сделают новую функцию, которая позволит одновременно подключить несколько устройств к одной учетной записи. Об этом передает WABetaInfo.

Разработчики уже подготовили финальную версию данного обновления для мессенджера. В скором времени начнется открытое бета-тестирование. Согласно информации портала, с обновлением и запуском опции в приложении можно будет найти раздел "Привязанные устройства".

В результате владельцы гаджетов смогут подключить одновременно до четырех устройств. Планируется, что в мессенджере можно будет общаться без подключения через смартфон.

На привязанных телефонах и планшетах появится возможность синхронизировать историю сообщений.

Ранее сбой произошел в работе Telegram. Наиболее серьезные проблемы с доступом к приложению зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.