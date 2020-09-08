В WhatsApp появилась текстовая "бомба", удаляющая сообщения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp стали жаловаться, что им приходят сообщения, уничтожающие историю переписки. Об этом сообщает "Мир 24".

Стало известно, что история пропадает, когда человеку приходит сообщение в виде бессмысленного набора символов или карточки контактов. По данным СМИ, архив чатов пропадет, если владельцы смартфонов не создавали резервные копии истории.

С данной проблемой могут столкнуться люди, которые используют неофициальные модифицированные версии WhatsApp. При этом за их работоспособность и сохранность сообщений сама компания не несет ответственности.

Кроме того, эксперты рекомендовали при получении подозрительных сообщений заблокировать отправивший контакт и удалить их.

Ранее говорилось, что в мессенджере WhatsApp появится новая функция. С этой опцией разработчики узнают, сколько весят пересланные файлы, а также документы.