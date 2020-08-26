В мессенджере WhatsApp появится новая функция

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В популярном мессенджере WhatsApp появятся новые инструменты, которые позволят работать с архивными материалами. Об этом сообщает "Газета.ру".

С новой опцией разработчики узнают, сколько весят пересланные файлы, а также документы. Кроме того, специалисты поймут, сколько места занимают чаты в приложении.

В настоящий момент новая функция находится в разработке, дата ее запуска неизвестна.

Помимо того, воспользоваться мессенджером можно с компьютера. Релиз программы, позволяющей отправлять и получать сообщения, состоялся в 2009 году. В 2014 году мессенджер выкупили владельцы соцсети Facebook.

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