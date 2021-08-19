Автоэксперты оценили идею упростить техосмотр

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Предложения МВД России об упрощении процедуры техосмотра говорят о том, что в этой сфере назрела необходимость изменений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных автоэкспертов.
Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев выразил мнение, что предложение соответствует изучению статистики.
По его словам, автовладельцы понимают, что отсутствие аптечки, огнетушителя или домкрата может обернуться проблемами на дороге в случае аварийной ситуации.
При этом, подчеркнул он, при прохождении техосмотра было много лазеек для коррупции. Канаев пояснил, что у автомобиля всегда есть какие-то мелкие сколы, трещинки на лобовом стекле и так далее.
"Люди с такими повреждениями ездят годами. Точно так же, как и со сколами на бампере. Никакого отношения к безопасности это не имеет. Если же стекло повреждено настолько, что водитель не видит дорогу перед собой, ему нужно скорее помочь, чем заниматься вымогательством", – подчеркнул эксперт.
В свою очередь, координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел напомнил, что пункты, от которых предлагается отказаться, во многом были базовыми для техосмотра. По его мнению, предложенное упрощение лишит техосмотр смысла.
"Либо совсем отменить, либо вернуть в прежнем виде, но нужен тотальный контроль за этим, чтобы хотя бы 90% автолюбителей проходили этот техосмотр", – сказал он.
Идею отменить техосмотр для автомобилей, которые принадлежат частным лицам, поддерживает и Канаев.
"Можно приветствовать предложение, которое недавно звучало от ГИБДД, про отмену техосмотра для частных лиц", – отметил эксперт.
Он пояснил, что автовладелец не враг себе и своим близким, которых чаще всего и возит.
Ранее МВД РФ предложило упростить закон процедуру техосмотра, отказавшись от ряда обязательных проверок. Так, предлагается исключить проверку коррозии элементов тормозной системы, способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, наличия аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.
Также в МВД предлагают не обращать внимания на трещины на ветровом стекле с водительской стороны, не замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе, отказаться от проверки коробки передач, бортовых репродукторов и заднего моста.
В июле Владимир Путин подписал закон, отменяющий требование об обязательном прохождении технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Документ вступит в силу 22 августа текущего года.
Нововведение положительно восприняла ГИБДД, а также автостраховщики, по мнению которых, получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром.
В России отменят обязательный техосмотр для оформления ОСАГО
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