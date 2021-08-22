В торговом центре в подмосковных Мытищах начался пожар

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В торговом центре 4DAILY в подмосковных Мытищах начался пожар, туда направлены силы МЧС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Московская область, городской округ Мытищи. Возгорание в здании ТЦ 4DAILY", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что площадь пожара – 10 квадратных метров.

Как сообщили в МЧС, открытое горение ликвидировано.

Ранее под Первоуральском в Свердловской области лесной пожар подобрался к двум санаториям и садовому товариществу, их жителей эвакуируют. Отмечается, что вокруг садового товарищества оперативно создают минерализованную полосу, специалисты готовятся к тушению огня. В настоящее время к работам привлечено 63 спасателя и 20 единиц техники, им на усиление направлена аэромобильная группировка в составе 30 человек.