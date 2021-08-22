Постояльцев двух санаториев под Екатеринбургом эвакуируют из-за природного пожара

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Под Первоуральском в Свердловской области лесной пожар подобрался к двум санаториям и садовому товариществу, их жителей эвакуируют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

"Так как создается угроза распространения пожара на садовое товарищество Мирный, на заседании комиссии КЧС было принято решение эвакуировать жителей, а также работников и посетителей двух баз отдыха возле озера Глухое", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вокруг садового товарищества оперативно создают минерализованную полосу, специалисты готовятся к тушению огня. В настоящее время к работам привлечено 63 спасателя и 20 единиц техники, им на усиление направлена аэромобильная группировка в составе 30 человек.

Ранее на 39 территориях Свердловской области ввели режим ЧС из-за засухи. Жаркая и засушливая погода сохраняется в регионе с мая. Чаще всего температура там держалась выше среднегодовых показателей, временами била исторические рекорды. Всего в Свердловской области 94 муниципальных образования.