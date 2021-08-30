Суд признал, что Booking.com незаконно навязывает отелям паритет цен

Суд в Москве признал, что Booking.com незаконно навязывает отелям паритет цен. Федеральная антимонопольная служба РФ обвинила голландскую компанию в нарушении законодательства.

Сервис обязывал гостиницы поддерживать одинаковые цены во всех каналах продаж. То есть в поисковиках, турагентствах, других агрегаторах и даже на своих сайтах они не могли установить расценки ниже, чем на Booking.com.

За злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов ФАС наложила на сервис оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.