Жители дома в Ногинске, где произошел взрыв, начали возвращаться за своими вещами

Жители многоэтажного дома в Ногинске, где произошел взрыв газа, начали возвращаться за своими вещами. Некоторые жильцы ищут и своих домашних питомцев.

"Нас не пускают пока. У меня кошечка там. Вчера я одну забрала, одну не смогла найти. Кошечку еще надо забрать мне", – поделилась женщина.

Она отметила, что информации о том, когда им разрешат снова жить в доме, пока нет.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, в сумме были разрушены 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим. Празднование Дня города, 11 сентября, в Ногинске также отменено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.