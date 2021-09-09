Гендиректор "КриоРус" прокомментировала инцидент с похищением тел из криохранилища

Генеральный директор "КриоРус" Валерия Удалова прокомментировала инцидент в Сергиевом Посаде, где из криохранилища вынесли несколько человеческих тел.

"Господин Медведев написал ложный донос в полицию о том, что дюары были украдены с такого участка. У нас есть все правоустанавливающие документы на дюары. У нас есть документы о том, как их покупали, как их делали, полный весь пакет документов за всю историю существования этих дюаров", – рассказала Удалова.

Она отметила, что соучредитель компании "КриоРус" Данила Медведев никогда их не покупал, и подчеркнула, что они, со своей стороны, ничего не крали.

"Эта компания со своей территории решила перевезти оборудование на другую свою территорию. Медведев написал ложный донос в полицию, и мы написали на него заявление в полицию", – объяснила гениректор "КриоРус".

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде из криохранилища вынесли несколько человеческих тел. Они были заморожены в жидком азоте для оживления в будущем.

Пропало несколько таких криососудов, и директор написал заявление в полицию. Но позже выяснилось, что тела вывезла его бывшая супруга. После развода они не могут поделить бизнес, который вместе основали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.