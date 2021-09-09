Тело шестого погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске

Фото: ТАСС/МЧС РФ

Спасатели извлекли из-под завалов тело шестого погибшего при взрыве газа в одном из жилых домов в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

"В 12:34 по московскому времени извлекли девушку из-под завалов", – сказал собеседник агентства.

Ранее в Минздраве сообщили, что в результате взрыва пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести. Девяти пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал документ, согласно которому семьи погибших при взрыве газа получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Также жителям пострадавших квартир выплатят экстренную социальную помощь.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, в сумме были разрушены 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим.

