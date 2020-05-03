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Москва 24

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Общество

16:25

Коронавирус может поражать любые органы человека – эксперт Минздрава

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новая коронавирусная инфекция может поражать любые органы человека. Об этом свидетельствуют исследования клинических проявлений вируса, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

Он заявил, что чаще всего COVID-19 влияет на легкие, почки и миокард.

"Среди госпитализированных пациентов более 90% имеют пневмонию, ДВС-синдром – более 50%, острое повреждение почек – около 15%, повреждение миокарда – более 20%", – приводит "Парламентская газета" слова эксперта.

Ранее также были перечислены основные "мишени" коронавируса. Фармаколог, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявлял, что наибольшее воздействие вирус оказывает на эритроциты, эндотелии сосудов, легкие и эпителии кишечника.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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