Коронавирус может поражать любые органы человека – эксперт Минздрава

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Новая коронавирусная инфекция может поражать любые органы человека. Об этом свидетельствуют исследования клинических проявлений вируса, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

Он заявил, что чаще всего COVID-19 влияет на легкие, почки и миокард.

"Среди госпитализированных пациентов более 90% имеют пневмонию, ДВС-синдром – более 50%, острое повреждение почек – около 15%, повреждение миокарда – более 20%", – приводит "Парламентская газета" слова эксперта.

Ранее также были перечислены основные "мишени" коронавируса. Фармаколог, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявлял, что наибольшее воздействие вирус оказывает на эритроциты, эндотелии сосудов, легкие и эпителии кишечника.