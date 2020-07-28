Пес-робот начал работать в автоконцерне Ford

09:47
Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
Пес-робот теперь трудится в автоконцерне Ford. Среди обязанностей этого работника создание объемной карты одного из заводов, сообщает "Мир 24".
Известно, что сотрудника зовут Флаффи – Пушистик. Собака-робот передвигается по предприятию со скоростью пешехода. При этом робот может работать без зарядки два часа, он легко преодолевает встречающиеся препятствия.
Цель нового работника заключается в трехмерной лазерной съемке, для этого у него есть пять камер.
При этом на заводе рассказывают, что в компании не планируют заменять людей роботами. Появление робота-пса объясняется желанием освободить персонал от рутинных дел.
Ранее стало известно, что в Японии создали робота для уничтожения COVID-19 в помещениях. Аппарат обрабатывает поверхности за 2,5 секунды с помощью устройства UV Buster.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: