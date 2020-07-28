Пес-робот начал работать в автоконцерне Ford

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Пес-робот теперь трудится в автоконцерне Ford. Среди обязанностей этого работника создание объемной карты одного из заводов, сообщает "Мир 24".

Известно, что сотрудника зовут Флаффи – Пушистик. Собака-робот передвигается по предприятию со скоростью пешехода. При этом робот может работать без зарядки два часа, он легко преодолевает встречающиеся препятствия.

Цель нового работника заключается в трехмерной лазерной съемке, для этого у него есть пять камер.

При этом на заводе рассказывают, что в компании не планируют заменять людей роботами. Появление робота-пса объясняется желанием освободить персонал от рутинных дел.

Ранее стало известно, что в Японии создали робота для уничтожения COVID-19 в помещениях. Аппарат обрабатывает поверхности за 2,5 секунды с помощью устройства UV Buster.