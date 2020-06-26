Студия Лебедева выдавала искусственный интеллект за реального дизайнера

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Студия дизайна Артемия Лебедева разработала искусственный интеллект, создающий дизайнерские логотипы. Для конспирации разработку выдавали за удаленного сотрудника, сообщает "Газета.ру".

"Это позволило избежать утечек и получать объективную обратную связь, не подверженную влиянию предрассудков о генеративном дизайне", – говорится в заявлении студии.

В течение года "удаленный сотрудник" Николай Иронов разрабатывал логотипы экспресс-дизайна для реальных клиентов, среди которых – блогеры Руслан Усачев и Юрий Хованский.

Также искусственный интеллект разработал дизайн для кафе, баров, приложений и продуктов массового потребления.

Ранее сообщалось, что японский робот Эрика, оснащенный системой искусственного интеллекта, снимется в научно-фантастическом фильме. Картина получила название "Б". На ее создание выделено 70 миллионов долларов.