Японский робот Эрика станет героем фильма

Фото: youtube.com/InventionsWorld

Японский робот Эрика, оснащенный системой искусственного интеллекта, снимется в научно-фантастическом фильме. Об этом сообщает "Газета.ру".

Предстоящая картина получила название "Б". На ее создание выделено 70 миллионов долларов.

Синопсис фильма рассказывает о приключении ученого, который занимался разработками в области человеческого ДНК. Изменив взгляд на происходящее, специалист помогает подопытной – ее и сыграет Эрика – сбежать.

Съемки "Б" начнутся летом 2021 года.

Робот Эрика – это андроид авторства ученых Хироши Ишигуро и Кохей Огава. Она обладает внешностью 23-летней девушки, имеет живую мимику и способна реагировать на человеческие эмоции.

В октябре 2019 года российские разработчики создали человекоподобного робота с внешностью основателя современной теоретической физики Альберта Эйнштейна.

