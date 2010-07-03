Большинство россиян оказались технологическими оптимистами – исследование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большинство опрошенных россиян с оптимизмом относятся к процессу роботизации и развитию искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования Российской венчурной компании и Института национальных проектов.

Эксперты установили, что общий уровень технологического оптимизма в стране оказался достаточно высоким. Больше половины граждан верят в научный прогресс. Около 46% респондентов согласились с утверждением о том, что при помощи научно-технических достижений можно решить любые проблемы.

Наибольшее доверие у опрошенных вызывают технологии доставки товаров дронами. К такому сервису готовы 54% участников опроса. Столько же россиян положительно относятся к роботам и искусственному интеллекту. При этом только 35% респондентов согласны стать пассажиром беспилотного автомобиля, а 39% – пациентами роботизированной медицинской техники. Еще 37% граждан заявили, что согласились бы с необходимостью вживления чипа для восстановления слуха.

Ранее российские разработчики создали человекоподобного робота с внешностью основателя современной теоретической физики Альберта Эйнштейна. Он может двигать бровями, губами, шеей, а также поддерживает разговор. Робот знает девять языков, в том числе русский и арабский. Специалисты разработали нейросеть на основе высказываний ученого, чтобы смоделировать речь андроида.

