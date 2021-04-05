Букмекеры назвали фаворитов "Евровидения"

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Фаворитами песенного конкурса "Евровидение-2021" являются исполнители из Мальты, Швейцарии и Франции. Об этом свидетельствуют данные букмекерских контор Британии.

По подсчетам агрегатора букмекерских ставок Oddschecker, вероятность победы представителя Мальты составляет 18%, Швейцарии –13%, Франции – 11%. В топ-5 вошли также Болгария и Италия (по 7%).

Певица Манижа, которая представляет на конкурсе Россию, может занять 14-е место. Ее шансы на победу эксперты оценили в 2%, передает РИА Новости.

Напомним, "Евровидение", которое отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18–22 мая в нидерландском Роттердаме.

Среди претендентов на участие в конкурсе от России были #2Маши и Therr Maitz. Однако зрители отдали большинство голосов за исполнительницу Manizha, чей музыкальный номер вызвал неоднозначную реакцию в Сети.