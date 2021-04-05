Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

18:17

Букмекеры назвали фаворитов "Евровидения"

культура

Фото: EPA/SANDER KONING/ТАСС

Фаворитами песенного конкурса "Евровидение-2021" являются исполнители из Мальты, Швейцарии и Франции. Об этом свидетельствуют данные букмекерских контор Британии.

По подсчетам агрегатора букмекерских ставок Oddschecker, вероятность победы представителя Мальты составляет 18%, Швейцарии –13%, Франции – 11%. В топ-5 вошли также Болгария и Италия (по 7%).

Певица Манижа, которая представляет на конкурсе Россию, может занять 14-е место. Ее шансы на победу эксперты оценили в 2%, передает РИА Новости.

Напомним, "Евровидение", которое отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18–22 мая в нидерландском Роттердаме.

Среди претендентов на участие в конкурсе от России были #2Маши и Therr Maitz. Однако зрители отдали большинство голосов за исполнительницу Manizha, чей музыкальный номер вызвал неоднозначную реакцию в Сети.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать