"Детское Евровидение" пройдет в Париже 19 декабря

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Детский конкурс "Евровидение" состоится в декабре 2021 года. Он пройдет в Париже, сообщает Европейский вещательный союз в Twitter.

"Конкурс, который пройдет 19 декабря на площадке филармонии Музыкальная Сена, будет транслировать официальный телеканал страны France", – говорится в сообщении.

В 2020 году на данном конкурсе победила французская певица Валентина. Она исполнила песню J'imagine ("Я представляю себе"). Второе место заняла казахстанская певица Каракат Башанова, спевшая композицию Forever. Третья позиция осталась за исполнительницей из Испании Солеа с песней Palante.

