Правила голосования на "Евровидении" изменятся из-за сговора жюри в 2022 году

Фото: ТАСС/Zuma/Nderim Kaceli

Правила голосования на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2023" изменятся из-за сговора жюри в прошлом году, сообщается на официальном сайте конкурса.

Теперь члены жюри смогут участвовать в голосовании только в финальном этапе конкурса. Судьбу участников в полуфинале с помощью платного онлайн-голосования смогут решать жители любой страны, даже не участвующей в конкурсе. Такие голоса будут эквиваленты голосам страны в финале.

Сможет ли принять участие в голосовании Россия, которую ранее отстранили от выступления на конкурсе, не сообщается.

"В связи с беспрецедентным характером нарушений при голосовании, выявленных на конкурсе 2022 года, была создана рабочая группа из членов EBU (Европейского вещательного союза) для рассмотрения способов защиты честного голосования. Затем рекомендации были одобрены Референтной группой, управляющим советом конкурса и Исполнительным советом EBU", – говорится на сайте конкурса.

Украинская группа Kalush Orchestra победила на "Евровидении" 2022 года с песней Stefania, набрав 631 балл. Финал музыкального конкурса состоялся в ночь на 15 мая в Италии. Второе место заняли исполнители из Великобритании, третье – певица Chanel от Испании.

После конкурса делегации из Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов "Евровидения" в подмене оценок. По словам главы румынской делегации Юлианы Марчук, выставленные жюри высшие оценки отдали Украине вместо Молдавии. В результате же Молдавия не получила от Румынии ни одного балла.

Ранее Европейский вещательный союз заявил, что местом проведения конкурса в 2023 году станет Великобритания. Позже стало известно, что конкурс проведут в Ливерпуле.

Страну выбрали вместо Украины, которая одержала победу в конкурсе в 2022 году. Организация приняла такое решение с учетом своей ответственности за обеспечение безопасности участников, сотрудников и организаторов.

Конкурс в 2023 году состоится с 9 по 13 мая. Финал пройдет на площадке M&S Bank Arena Liverpool.



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