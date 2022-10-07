Конкурс "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле

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Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2023" проведут в Ливерпуле в Великобритании. Об этом в эфире BBC сообщил телеведущий Грэм Нортон.

"Местом проведения "Евровидения-2023" станет Ливерпуль", – объявил телеведущий.

Претендентами в борьбе за первое место стали два финалиста – Глазго и Ливерпуль. Последний является родиной популярной британской группы The Beatles.

После объявления города, в котором пройдет конкурс, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс поздравила Ливерпуль в своем аккаунте в Twitter (заблокирован на территории РФ).

"Большие поздравления Ливерпулю, выбранному в качестве города, который примет Евровидение в 2023 году", – написала Трасс.

Ранее Европейский вещательный союз заявил, что местом проведения конкурса в 2023 году станет Великобритания.

Страну выбрали вместо Украины, которая одержала победу в конкурсе в 2022 году. Организация приняла такое решение с учетом своей ответственности за обеспечение безопасности участников, сотрудников и организаторов.

Конкурс состоится с 9 по 13 мая. Финал пройдет площадке M&S Bank Arena Liverpool.



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