В России создали лекарство для печени из коры березы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Новосибирского института органической химии разработали лекарство из березовой коры для защиты печени от воспалительных процессов и воздействий химиотерапии.

Препарат обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, уточняет портал "Ридус". Лекарство, созданное российскими учеными, прошло необходимые доклинические исследования. Оно оказалось полностью безопасно как для животных, так и для людей.

Ученые намерены зарегистрировать лекарственное средство в качестве биологически активной добавки.

Ранее председатель Совета профессиональной гильдии психологов Светлана Штукарева рассказала, что в России увеличились продажи антидепрессантов и успокоительных. Спрос вырос на 12-15% по сравнению с прошлым годом. Наиболее подвержены стрессу люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Специалисты считают, что многие люди просто не успевают пережить события в жизни, например, любовь или грусть. Чтобы соответствовать темпу жизни, появляется желание испытать что-то еще. Кроме того, увеличение популярности антидепрессантов – это своеобразная дань моде.

