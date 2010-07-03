Московские ученые предложили лечить рак с помощью кремния

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Ученые из МГУ имени Ломоносова совместно с коллегами из Германии предложили бороться с раком с помощью наполненных лекарством наноконтейнеров на основе кремния. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.

Как уточняют ученые, загруженное в наноконтейнеры лекарство может быть оперативно доставлено в нужный срок, тем самым терапевтический эффект проявляется только в зоне локализации заболевания.

Они пояснили, что нарушение программы гибели является одним из свойств устойчивости раковых клеток к лечению. Важно не только уничтожать нежелательные клетки, но и регулировать механизм их исчезновения, отмечают в пресс-службе.

Как уточняется, наночастицы пористого кремния не токсичны, их поры заполняются с эффективностью 48%. При этом доставленное лекарство в контейнере оказывает больший терапевтический эффект, нежели лекарство, доставленное без него. Наноконтейнеры в ходе исследования наполнили низкими дозами доксорубицина.

Чаще всего в России в 2018 году диагностировали рак кожи (кроме меланомы). Это 78,5 тысячи пациентов. На втором месте оказался рак молочной железы – 70,3 тысячи случаев. Следом идут рак трахеи, бронхов и легких, рак предстательной железы и рак ободочной кишки – основного отдела толстой кишки.

Наиболее редкими стали рак кости и суставных хрящей (1,3 тысячи случаев), рак губы (2,2 тысячи), рак соединительной и других мягких тканей (3,5 тысячи), рак глотки (5,6 тысячи), рак печени и внутрепеченочных протоков (6,3 тысячи).

